В Украине заработает Государственное агентство по страхованию военных рисков

Национальный банк и Минэкономики в конце сентября представили проект закона о системе страхования военных рисков. Он предусматривает создание Государственного агентства по страхованию военных рисков.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Проект закона предусматривает защиту страховых интересов физических и юридических лиц и направлен на обеспечение возмещения убытков, причиненных им в результате реализации военных рисков в Украине.

"Отсутствие покрытия военных рисков является существенной преградой для привлечения инвесторов для восстановления Украины и развития нашей экономики. Мы хотим исправить это, создав единую систему страхования от военных рисков.

Реклама:

Уже есть ряд работающих инструментов на этом рынке. Наша цель - объединить все действующие программы в единый пул, создать понятные правила игры и в конце концов иметь возможность привлечь на этот рынок международных перестраховщиков", - отметил первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.

Как говорится в сообщении, комплексная общегосударственная система страхования военных рисков будет финансироваться как за счет аккумулированных обязательных страховых платежей по договорам страхования, так и за счет финансовой помощи доноров.

Отдельно, в проекте закона предусмотрено создание Министерством экономики Государственного агентства по страхованию военных рисков, которое будет определять общую политику оценки и принятия рисков для страховщиков-участников системы. А также - разрабатывать стандартизированные страховые продукты, определять централизованные подходы к ценообразованию и вести Единую централизованную базу данных в системе страхования военных рисков.

Реклама:

Система будет покрывать риски физического ущерба, вызванные войной, в частности предполагается, что обязательному страхованию будет подлежать имущество, переданное в залог, и объекты жилищного строительства.

Сейчас продолжаются консультации относительно возможного уточнения перечня объектов обязательного страхования. На дальнейших этапах планируется расширение покрытия для большего круга объектов.

Напомним:

"Закон о страховании военных рисков будет передан в парламент уже в этом году. Важно, чтобы в 2025 году Украина имела устойчивую институциональную основу для развития этого направления, что усилит не только страховой рынок, но и экономику страны в целом. Это создаст дополнительную защиту для работы бизнеса", - рассказывал председатель Национального банка Украины Андрей Пышный.