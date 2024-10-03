Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро 

По состоянию на 3 октября, официальный курс доллара к гривне от НБУ увеличился на 3 копейки, евро - не изменился.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,27 грн, евро - 45,71 грн (на 2 октября доллар - 41,24 грн, евро - 45,71 грн).

На 11:15 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,43 - 41,50 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 45,86 - 46,10 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,10 - 41,55 грн (курс на 2 октября - 41,00 - 41,55 грн);

Евро - 45,50 - 46,10 грн (курс на 2 октября - 45,80 - 46,45 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 40,90 - 41,50 грн;

Ощадбанк - 41,00 - 41,55 грн;

Укрсиббанк - 40,95 - 41,55 грн;

ПУМБ - 41,10 - 41,60 грн;

Райффайзен - 41,00 - 41,44 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,49 грн за доллар, monobank - 41,48 грн.