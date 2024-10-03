Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро
Четверг, 3 октября 2024, 11:38 -
По состоянию на 3 октября, официальный курс доллара к гривне от НБУ увеличился на 3 копейки, евро - не изменился.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 41,27 грн, евро - 45,71 грн (на 2 октября доллар - 41,24 грн, евро - 45,71 грн).
На 11:15 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,43 - 41,50 грн.
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На это же время "черный" курс евро составлял 45,86 - 46,10 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 41,10 - 41,55 грн (курс на 2 октября - 41,00 - 41,55 грн);
- Евро - 45,50 - 46,10 грн (курс на 2 октября - 45,80 - 46,45 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
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- Приватбанк - 40,90 - 41,50 грн;
- Ощадбанк - 41,00 - 41,55 грн;
- Укрсиббанк - 40,95 - 41,55 грн;
- ПУМБ - 41,10 - 41,60 грн;
- Райффайзен - 41,00 - 41,44 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,49 грн за доллар, monobank - 41,48 грн.
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