"Укрэнерго" восстановило линию энергоснабжения на оккупированную Запорожскую АЭС
НЭК "Укрэнерго" возобновила питание оккупированной Запорожской атомной электростанции, отремонтировав воздушную линию 330 кВ, которая была повреждена 1 октября после российского обстрела.
Об этом сообщило "Укрэнерго".
"Ремонтные бригады более суток ждали разрешения для того, чтобы начать ремонт и восстановить питание", - говорится в сообщении.
Из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов получить разрешение на проведение работ удалось только 2 октября.
Сейчас, как отметили в компании, оккупированная ЗАЭС имеет возможность получать электроэнергию как по основной, так и по резервной линиям.
Напомним:
Россия 1 октября атаковала подстанцию и обесточила воздушную линию, которая питает Запорожскую АЭС, что создало угрозу аварии.
2 сентября 2024 года из-за российских обстрелов произошло повреждение одной из двух внешних воздушных линий, через которую временно оккупированная Запорожская АЭС получает питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд.