"Укрэнерго" восстановило линию энергоснабжения на оккупированную Запорожскую АЭС

НЭК "Укрэнерго" возобновила питание оккупированной Запорожской атомной электростанции, отремонтировав воздушную линию 330 кВ, которая была повреждена 1 октября после российского обстрела.

Об этом сообщило "Укрэнерго".

"Ремонтные бригады более суток ждали разрешения для того, чтобы начать ремонт и восстановить питание", - говорится в сообщении.

Из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов получить разрешение на проведение работ удалось только 2 октября.

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Сейчас, как отметили в компании, оккупированная ЗАЭС имеет возможность получать электроэнергию как по основной, так и по резервной линиям.

Напомним:

Россия 1 октября атаковала подстанцию и обесточила воздушную линию, которая питает Запорожскую АЭС, что создало угрозу аварии.

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2 сентября 2024 года из-за российских обстрелов произошло повреждение одной из двух внешних воздушных линий, через которую временно оккупированная Запорожская АЭС получает питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд.