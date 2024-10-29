Philip Morris закрывает заводы в Германии из-за падения спроса на сигареты

Табачный гигант Philip Morris закроет два завода в Германии из-за стабильного сокращения спроса на сигареты в Европе.

Об этом пишет Bild со ссылкой на заявление компании.

Производство на фабрике по обработке табака в Берлине прекратится в первой половине 2025 года. В Дрездене, где с 2019 года производился табак для самостоятельной скрутки сигарет, фабрику закроют до середины 2025 года.

Под сокращение попадут 372 сотрудника, из которых около 270 работают на дрезденском предприятии. Philip Morris пообещал предложить "справедливые решения" для всех работников, которые будут уволены.

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Основной причиной закрытия стала заметная нисходящая тенденция спроса на сигареты в Европе в течение последних лет, и ожидается, что этот тренд будет продолжаться.

Напомним:

Philip Morris в первой половине 2024 года увеличила уплату налогов в Украине на 33% после запуска фабрики.

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