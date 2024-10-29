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Госдолг Украины пересек отметку в 6,4 триллиона

Вторник, 29 октября 2024, 17:43 - Артур Крыжный

По состоянию на 30 сентября 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 6,4 трлн грн, или 155,56 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В частности, государственный долг Украины составил 6,1 трлн грн (95,52 % общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 148,59 млрд долларов, из которого:

  • Внешний долг составил 4,39 трлн грн (68,60 % общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 106,72 млрд долларов.
  • Внутренний долг составил 1,72 трлн грн (26,92 % общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 41,87 млрд долларов.

Гарантированный государством долг Украины составил 286,98 млрд грн (4,48%), или 6,97 млрд долларов, в частности:

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  • Гарантированный государством внешний долг - 219,78 млрд грн (3,43%).
  • Гарантированный государством внутренний долг - 67,20 млрд грн (1,05 %).

финансы
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