Фонд гарантирования выставил на торги активы на 170 миллионов

Фонд гарантирования вкладов на этой неделе (28 октября - 1 ноября) в системе "Prozorro.Продажи" выставил запланированную продажу активов 9 банков, которые ликвидируются.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Начальная цена реализации всех лотов составляет 174,25 млн грн. Из них на сумму 87,6 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам, на сумму 84,2 млн грн - объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства, на 2,4 млн грн - дебиторская задолженность перед банками, и на 32,2 тыс. грн - ценные бумаги.

Так, в течение недели запланирована продажа активов таких банков:

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АО "УКРСТРОЙИНВЕСТБАНК" - на общую сумму 66,5 млн грн, из них 64,5 млн грн - общая начальная цена прав требования по кредитам, на 1,3 млн грн - объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства и на 630,8 тыс. грн - дебиторской задолженности перед банком.

АО "БАНК СИЧ" - со стартовой ценой 33,1 млн грн будет торговаться недвижимое имущество, земельные участки, авто и другие основные средства.

ПАО "ПРОМИНВЕСТБАНК" - на общую сумму 30,8 млн грн, из которых со стартовой ценой 29,9 млн грн - объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства, на 878 тыс. грн - дебиторскую задолженность перед банком и на 688 грн - ценные бумаги.

АО "АКБ „КОНКОРД" - на общую сумму 15,2 млн грн, из них на сумму 7,8 млн грн на аукционы выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства и на 7,3 млн грн права требования по кредитным договорам.

ПАО "АКБ „КАПИТАЛ" - на общую сумму 13,9 млн грн, из которых со стартовой ценой 12,7 млн грн на торги выставлены права требования по кредитам, объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства - 1,1 млн грн и на 153,5 тыс. грн - дебиторская задолженность перед банком.

АО "МЕГАБАНК" - на общую сумму 5,8 млн грн, из которых: по общей стартовой цене на 3,1 млн грн - права требования по кредитам, на 2,7 млн грн - объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства, на 860 грн - ценные бумаги.

АО "МР БАНК" - на общую сумму 5,7 млн грн. Объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства выставлены на аукцион по начальной цене 5,5 млн грн, на 176 тыс. грн - дебиторскую задолженность перед банком и на 30,6 тыс. грн - ценные бумаги.

АО "БАНК ФОРВАРД" - со стартовой ценой 1,8 млн грн будут торговаться объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства.