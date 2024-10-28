Новости 28 октября: тысяча Зеленского, шахед возле АЭС, такси в комендантскую

О тысяче Зеленского. Раздача "тысячи от Зеленского" не скажется положительно на экономике, а парламент не может запретить выдавать деньги украинцам по инициативе президента.

О Хмельницкой АЭС. В понедельник 28 октября российский БПЛА "Шахед" пролетел критически близко от одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС.

О такси в комендантский час. Во Львове запустят пилотный проект для вызова такси через сервисы Bolt и Uklon во время комендантского часа.

О Большом газовом проекте РФ. Подсанкционный газовый терминал Arctic LNG 2 в России приостановил процесс сжижения природного газа из-за ограничений, связанных с западными санкциями, которые затрудняют транспортировку и продажу продукции.

Реклама:

О ценах на нефть. Цены на нефть упали более чем на $3 за баррель после того, как Израиль нанес удар по Ирану, однако обошли нефтяные и ядерные объекты, что не нарушило энергоснабжение и способствовало снижению геополитического напряжения на Ближнем Востоке.

Эксклюзивы ЭП.

Вовина тысяча. Как будет работать инициатива Зеленского и на что можно будет потратить деньги

Реклама:

Президент анонсировал выдачу каждому украинцу 1 тыс. грн. Как ее получить и что на нее можно будет приобрести?

Грант на собственное дело: как работает государственная программа и кто может получить средства

Как получить грант от государства на создание собственного бизнеса и почему предпринимателям приходится возвращать средства?