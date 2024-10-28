Япония предоставит Украине три миллиарда долларов за счет росактивов

Япония согласовала выделение Украине своей части в размере 471,9 млрд иен (более 3 млрд долл) из кредита G7 на 50 млрд долл, обеспеченного замороженными российскими активами.

Об этом сообщает Nikkei.

Отмечается, что кредит предоставит Японское агентство международного сотрудничества (JICA) через фонд Всемирного банка.

Япония делает свой вклад с условием, что эти средства не будут использоваться в военных целях.

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Из примерно 50 млрд долл ЕС внесет 18,115 млрд евро, США - 20 млрд долл, Канада - 5 млрд канадских долларов (примерно 3.6 млрд долл), а Великобритания - 2,258 млрд фунтов стерлингов (примерно 2,2 млрд долл). Все кредиты будут деноминированы в их собственных валютах.

Сообщается, что предоставление кредитов начнется уже в декабре и будет завершено не позднее декабря 2027 года. Период погашения составит не менее 30 лет. Любые инвестиционные доходы от замороженных активов России, превышающие основную сумму и проценты, будут использованы для досрочного погашения.

Напомним:

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Лидеры стран G7 достигли консенсуса о том, как предоставить Украине кредиты на сумму около $50 млрд, они будут обеспечены доходами от замороженных российских суверенных активов.