Цены на газойль в Украине упали до минимума

В понедельник, 28 октября, на лондонской бирже цены на ICE Gasoil стремительно снижаются на фоне удешевления нефти на мировом рынке.

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr, по состоянию на 11:55 по киевскому времени котировка газойля составляла $640/тонн.

По данным платформы Investing.com, это минимальное значение с ноября 2021 года.

После того, как в минувшие выходные ответный удар Израиля по Ирану обошел нефтяные и ядерные объекты Тегерана, стоимость нефти уменьшилась более, чем на $3 (4%) за баррель, до $72,59.

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По словам участников рынка, при нынешнем уровне фьючерса котировки дизеля могут упасть на $20-30/тонн, что эквивалентно 0,85-1,25 грн/л. Первые признаки снижения стоимости топлива в стране были замечены уже в первой половине дня, когда трейдеры начали выходить с предложениями на 0,1-0,4 грн/л ниже, чем в конце прошлой недели.

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В Украине в январе-сентябре 2024 года снизился импорт бензина по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% - до 919,5 тыс. т.

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