В НБУ сообщили, что делают для урегулирования проблемных кредитов

Национальный банк и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали договор о создании инфраструктуры для работы по урегулированию проблемных кредитов (NPL) в украинской банковской системе.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Договор предусматривает создание правовой базы для начала работы компаний по урегулированию проблемных кредитов.

Таких компаний пока нет в финансовом секторе Украины.

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Ожидается, что новые компании сыграют важную роль в управлении NPL и привлечении частных инвестиций.

Так, с помощью эффективного урегулирования неработающих кредитов компании могут помочь снизить общее количество NPL, что усилит устойчивость банковского сектора. Партнерство с этими компаниями поможет снизить риски для банков и других финансовых учреждений, чтобы они могли и в дальнейшем наращивать кредитование.

Договор предусматривает законодательные реформы, учебные инициативы, семинары. Партнером в рамках договора является Фонд для консультативных услуг в сфере инвестиционного климата (FIAS).

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По состоянию на 1 сентября 2024 года доля неработающих кредитов в банковской системе составляла 33,1%, или 415 млрд грн.

Напомним:

За девять месяцев 2024 года в Украине было закрыто 85 банковских отделений.