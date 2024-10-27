В Минэкономики рассказали, как будут начислять тысячу гривен и кто будет ее финансировать

Тысячу гривен государственной помощи, которую с декабря смогут получить украинцы, будут начислять на карточку "Национальный кэшбек", это будут средства партнеров в рамках существующих программ, которые не успевают освоить до конца года.

Источник: первый замминистра экономики Алексей Соболев в эфире телемарафона

Прямая речь: "Это одна тысяча гривен на человека, независимо от возраста и социального статуса, использовать можно в течение зимы – декабрь, январь, февраль. Деньги будут поступать на карту программы "Национальный кэшбек", то есть нужно ее открыть. Это виртуальная карта, ее можно открыть через "Дію", уже подключены банки...

Эти средства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, лекарства, транспорт, мобильную связь, покупку украинских книг, другие разнообразные услуги. Это дополнительно поддержит украинский микро- и средний бизнес. Эти деньги маркированы. Есть определенный круг, куда их можно направить. Но также их можно задонатить на ВСУ".

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Детали: Заместитель министра уточнил, что эти средства будут перенаправлены из тех программ Минэкономики и других министерств, в которых выделенные средства на этот год не успевают освоить до конца года.

"Кроме того, эти средства мы точно не смогли бы направить на армию, ведь эти средства выделены нашими донорами в наш бюджет, и там есть условие, что их нельзя пускать на военные расходы", - сказал он.

Относительно возможности перечисления денег отдельными людьми на ВСУ, Соболев отметил, что на такие действия не распространяется запрет партнеров по направлению средств на военные нужды.

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"Мы не можем направить деньги партнеров на военные расходы, это запрещено. В то же время, когда мы перечисляем деньги человека, это уже становятся деньги украинца. Если он так пожелает, он может перечислить их как напрямую на ВСУ, в какую-то бригаду, так и волонтерам", - пояснил он.

Соболев также отметил, что озвученные в СМИ цифры стоимости этой программы в 30 миллиардов гривен некорректны, и "они точно будут меньше".

"К примеру, предыдущая версия программы єПідтримка во время ковида стоила примерно 8 млрд грн. Финальная сумма этой программы на 3 зимних месяца будет зависеть от количества украинцев, которые захотят воспользоваться этой программой. Сейчас нельзя назвать финальную сумму", - добавил он.

Замминистра пояснил, что эти выплаты можно будет также оформить на детей.

Что предшествовало: 25 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая предусматривает помощь в размере тысячи гривен для каждого украинца.

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Украинская правда