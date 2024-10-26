СМИ: Две страны ЕС скептичны относительно плана преодоления вето Венгрии на помощь Украине

Франция и Германия не поддержали предложение, которое направлено на то, чтобы обойти вето Венгрии, блокирующее выделение помощи Украине на более 6 миллиардов евро.

Об этом стало известно агентству Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Европейская служба внешних действий предлагала разрешить государствам-членам ЕС делать добровольные взносы в Европейский фонд мира.

Это в будущем позволило бы направить средства на помощь только по решению отдельных стран, без единодушной поддержки всех стран ЕС.

Реклама:

Однако, как рассказали собеседники агентства, некоторые государства-члены, включая Францию и Германию, выразили обеспокоенность по поводу создания прецедента, который может поставить под угрозу будущее ЕФМ как инструмента внешней политики.

Агентство также отмечает, что в некоторых странах добровольные взносы могут потребовать одобрения национальных парламентов, что добавит еще один уровень сложностей.

Источники Bloomberg также рассказывают, что пока непонятно, какую поддержку в ЕС получит предложенный план.

Реклама:

Напомним, еще в марте Совет ЕС согласовал создание Фонда поддержки Украины в рамках Европейского фонда мира, средства из которого должны были идти государствам-членам на компенсацию военных поставок Украине.

Известно, что именно Венгрия блокирует выделение из Европейского фонда мира миллиардов евро на финансирование военной помощи Украине.

Это происходит несмотря на то, что Будапешт имеет заверения: взносы Венгрии в Европейский фонд мира не будут направляться на любую военную помощь Украине.

Уже 30 августа высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель пообещал найти решение, как обойти блокирование выделения более 6 млрд евро из Европейского фонда мира.

Европейская правда