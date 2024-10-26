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Поезда "Укрзализныци" с воскресенья будут курсировать по зимнему времени

Суббота, 26 октября 2024, 11:02 - Владимир Туник-Фриз

После перевода часов на час назад в 4:00 в воскресенье 27 октября, поезда "Укрзализныци" будут курсировать по новому времени.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

"Не опоздайте на поезд, ведь в воскресенье все поезда курсируют уже по новому времени, которое и указано в билетах", - говорится в сообщении.

Часы нужно перевести в воскресенье 27 октября в 3:00. На современных гаджетах это происходит автоматически.

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Зимнее время будет действовать с 27 октября по 30 марта.

Укрзализныця
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