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Страны G7 согласовали выделение Украине $50 млрд за счет росактивов

Суббота, 26 октября 2024, 10:00 - Владимир Туник-Фриз, Украинская правда

Лидеры стран G7 достигли консенсуса о том, как предоставить Украине кредиты на сумму около $50 млрд, они будут обеспечены доходами от замороженных российских суверенных активов.

Источник: заявление G7, "Голос Америки"

Дословно: "Эти кредиты будут обслуживаться и погашаться будущими потоками чрезвычайных доходов, получаемых с иммобилизации российских суверенных активов".

Детали: В коммюнике, опубликованном во время встречи мировых финансовых руководителей в Вашингтоне на ежегодных заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка страны G7 подтвердили, что "наша цель - начать выплату средств до конца года".

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Лидеры G7 договорились во время своего ежегодного саммита на юге Италии в июне о предоставлении кредитов, обеспеченных процентами, начисленными с заблокированных российских средств, но оставили множество технических деталей для проработки.

Российские активы на сумму около 260 миллиардов евро ($280,62 млрд), такие как резервы Центрального банка РФ, были заморожены из-за санкций, введенных после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Подавляющее большинство этих активов хранится в Euroclear - Центральном депозитарии ценных бумаг, базирующемся в Бельгии, что делает Евросоюз ключевым игроком в любом плане использования российских активов.

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"Большая семерка остается непоколебимой в своей солидарности в поддержке борьбы Украины за свободу, за ее восстановление и реконструкцию. А время не на стороне (российского) президента Путина", - подчеркивается в заявлении стран G7.

Украинская правда

мир экономика G7
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