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В Украине запустят новую программу "еПоддержки": тысяча для каждого украинца

Пятница, 25 октября 2024, 21:05 - Алексей Артемчук

Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая будет ощутимой для каждой семьи в Украине.

Об этом сообщает Владимир Зеленский в Telegram.

"Тысяча гривен на человека - на семью это получится по несколько тысяч гривен", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в частности коммунальных услуг, электричества, билетов Укрзализныци, украинских лекарственных средств.

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Также президент поручил, чтобы эти средства можно было потратить на украинские книги, на культурные услуги.

Кроме этого их можно будет донатить военным или волонтерам.

"Все детали должен определить Кабмин и представить все это людям. Я жду этого в ближайшее время. Первого декабря деньги должны быть у людей", - сказал Зеленский.

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