В Украине запустят новую программу "еПоддержки": тысяча для каждого украинца
Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая будет ощутимой для каждой семьи в Украине.
Об этом сообщает Владимир Зеленский в Telegram.
"Тысяча гривен на человека - на семью это получится по несколько тысяч гривен", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в частности коммунальных услуг, электричества, билетов Укрзализныци, украинских лекарственных средств.
Также президент поручил, чтобы эти средства можно было потратить на украинские книги, на культурные услуги.
Кроме этого их можно будет донатить военным или волонтерам.
"Все детали должен определить Кабмин и представить все это людям. Я жду этого в ближайшее время. Первого декабря деньги должны быть у людей", - сказал Зеленский.