Аграриям компенсируют 150 миллионов за купленную украинскую технику в сентябре
Украинские агропроизводители получат почти 150 млн грн компенсации от государства за приобретенную в сентябре 2024 года сельхозтехнику и оборудование украинского производства.
Об этом сообщило Минэкономики.
"Сейчас в реестре уже 133 производителя и почти 11,8 тысяч единиц техники и оборудования", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Отмечается, что средства направят в 25 уполномоченных банков по заявкам покупателей, которые поступили в сентябре.
Наибольшие суммы компенсации получат покупатели техники через ПриватБанк (более 52 млн грн), Ощадбанк (31,8 млн грн) и ПроКредит Банк (15 млн грн).
Всего за время существования программы (с апреля 2024) аграриям начислено (включая нынешний приказ) более 395 млн грн. Больше всего - в сентябре.
Участие в программе приняли более 1700 аграриев, которые приобрели украинскую технику на сумму почти 1,9 млрд грн.
Наибольшее количество заявок на компенсацию за приобретенную с/х технику и оборудование подали в таких областях: Одесской - 178, Кировоградской - 170, Полтавской - 157, Николаевской - 148, Черкасской - 135, Винницкой - 120.
Напомним:
Минэкономики расширило перечень сельхозтехники и оборудования украинских производителей, за приобретение которой аграрии могут получить компенсацию 25% стоимости от государства.