Аграриям компенсируют 150 миллионов за купленную украинскую технику в сентябре

Украинские агропроизводители получат почти 150 млн грн компенсации от государства за приобретенную в сентябре 2024 года сельхозтехнику и оборудование украинского производства.

Об этом сообщило Минэкономики.

"Сейчас в реестре уже 133 производителя и почти 11,8 тысяч единиц техники и оборудования", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Отмечается, что средства направят в 25 уполномоченных банков по заявкам покупателей, которые поступили в сентябре.

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Наибольшие суммы компенсации получат покупатели техники через ПриватБанк (более 52 млн грн), Ощадбанк (31,8 млн грн) и ПроКредит Банк (15 млн грн).

Всего за время существования программы (с апреля 2024) аграриям начислено (включая нынешний приказ) более 395 млн грн. Больше всего - в сентябре.

Участие в программе приняли более 1700 аграриев, которые приобрели украинскую технику на сумму почти 1,9 млрд грн.

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Наибольшее количество заявок на компенсацию за приобретенную с/х технику и оборудование подали в таких областях: Одесской - 178, Кировоградской - 170, Полтавской - 157, Николаевской - 148, Черкасской - 135, Винницкой - 120.

Напомним:

Минэкономики расширило перечень сельхозтехники и оборудования украинских производителей, за приобретение которой аграрии могут получить компенсацию 25% стоимости от государства.