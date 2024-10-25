Овручский щебеночный завод передали управляющему

Фото: АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) передало арестованный Овручский щебеночный завод в Житомирской области в управление компании "Тамерлан-1" для возобновления производства.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По ее словам предприятие сохранило свою инвестиционную привлекательность, так как имеет до 2036 года действующее специальное разрешение на добычу красного гранита.

Она также отметила, что в перспективе на заводе рассматриваются варианты закупки новейших производственных линий по добыче и переработке щебня, а также постепенный переход завода на альтернативную энергетику, а именно: установка ветряков и солнечных панелей.

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"Это должно обеспечить энергонезависимость предприятия и снижение себестоимости конечной продукции", - рассказала Елена Дума.

Напомним:

Овручский щебеночный завод разрабатывает месторождение гранитов Каменная Горка в Житомирской области. Он принадлежит Гомельскому городскому дорожному строительно-ремонтному тресту из Беларуси, конечный бенефициар - Гомельский городской совет.

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