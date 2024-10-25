США получат 100 миллионов долларов компенсации за обвал моста в Балтиморе

Владельцы контейнеровоза, который врезался в мост Фрэнсиса Скотта в Балтиморе, должны выплатить правительству США более 100 миллионов долларов убытков.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на Министерство юстиции США.

Компании Grace Ocean Private Limited и Synergy Marine Private Limited, которые владели и управляли судами "Дали", согласились заплатить, решив гражданский иск, длившийся в течение месяца.

Выплаты поступят в Казначейство США и другие федеральные ведомства, которые непосредственно пострадали от столкновения или участвовали в ликвидации последствий катастрофы.

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"Это потрясающий результат, который полностью компенсирует расходы, понесенные Соединенными Штатами на ликвидацию последствий этой катастрофы, и привлекает к ответственности владельца и оператора судна "Дали", - заявил Брайан Бойнтон, глава гражданского отдела Министерства юстиции

Министерство юстиции заявило, что соглашение не предусматривает возмещения убытков за реконструкцию моста Фрэнсиса Скотта-Ки. Штат подал собственный иск о возмещении этих убытков.

Напомним:

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26 марта в Балтиморе штат Мэриленд, после контакта с большим торговым судном, обвалился мост Фрэнсиса Скотта Ки, после чего был закрыт порт города.