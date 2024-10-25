Нацбанк показал, сколько будут стоить доллар и евро после выходных
Пятница, 25 октября 2024, 16:54 -
Официальный курс доллара увеличится за выходные: в понедельник 28 октября иностранная валюта прибавит 5 копеек в цене.
Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на понедельник 28 октября.
В свою очередь, курс евро увеличится на 17 копеек.
Официальные курсы на понедельник установлены на таком уровне:
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- 1 доллар США - 41,31 грн (41,26 грн по состоянию на 25 октября);
- 1 евро - 44,71 грн (44,54 грн по состоянию на 25 октября).
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