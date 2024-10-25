Кабмин создаст резерв материалов для строительства фортификаций

Правительство утвердило решение о создании резерва для строительства фортификационных и инженерных сооружений.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Речь идет о запасах необходимых материалов, которые позволят как можно быстрее развернуть строительные работы.

По информации Мельничука, утвержденный порядок предусматривает создание, хранение и использование материального резерва для строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений в условиях правового режима военного положения.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уточнил, что это будет запас необходимых материалов, что позволит быстро разворачивать строительство фортификаций там, где это необходимо и где определят наши военные.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект #11057 об обязательной публикации смет при публичных закупках (прозрачное строительство).

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