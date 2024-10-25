Кабмин создаст резерв материалов для строительства фортификаций
Правительство утвердило решение о создании резерва для строительства фортификационных и инженерных сооружений.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Речь идет о запасах необходимых материалов, которые позволят как можно быстрее развернуть строительные работы.
По информации Мельничука, утвержденный порядок предусматривает создание, хранение и использование материального резерва для строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений в условиях правового режима военного положения.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уточнил, что это будет запас необходимых материалов, что позволит быстро разворачивать строительство фортификаций там, где это необходимо и где определят наши военные.
Напомним:
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект #11057 об обязательной публикации смет при публичных закупках (прозрачное строительство).