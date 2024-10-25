Украина накопила достаточно топлива для генераторов на зиму – Минэнерго
Пятница, 25 октября 2024, 15:46 -
Украинские энергетики накопили достаточные запасы горюче-смазочных материалов для генераторов на зиму.
Об этом сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник.
"Мы понимаем, что на сегодня завезено большое количество дизель-генераторов, и бензиновых и газогенераторов. Для всех этих групп потребителей сформирован достаточный уровень запасов, чтобы зимой не колебались цены", - сказал Колесник.
Напомним:
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НАЭК "Энергоатом" завершив плановые ремонтные работы на всех подконтрольных Украине АЭС и имеет значительный резерв мощности.
До конца 2024 года Украина получит необходимое оборудование для 1 ГВт распределенной генерации, но включить сразу его не удастся.
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