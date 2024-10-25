Минагрополитики оценило убытки октябрьских обстрелов портовой инфраструктуры: до $40 миллионов

Во время обстрелов РФ портовой инфраструктуры Украины в октябре 2024 года нанесен ущерб на $30-40 млн.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в "Медиацентре Украина" в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"Итоговую оценку сложно назвать, поскольку, к сожалению, кейсы добавляются. Страховые компании оценивают убытки. Особенно те, что были последними из-за интенсивных обстрелов в начале октября. Оценка еще продолжается. Но уже очевидно, что речь идет о десятках миллионов долларов. Мы предварительно оценили последний обстрел - это $30-40 млн", - сказал он.

Высоцкий уточнил, что общие потери агросектора с начала войны оценивают в $82 млрд, а потери непосредственно зернового бизнеса - в $500-600 млн.

Реклама:

Он выразил надежду, что страхование от военных рисков, которое ввело правительство, а также реализуют международные частные компании, будет помогать в текущей ситуации.

"Безусловно, все потери документируются, фиксируются. Сумма, которую агрессор должен компенсировать, идет уже на сотни миллиардов долларов. Мы уверены, что все должно быть возвращено. Все эти потери, каждый миллион долларов или 10, 100, 200 тысяч долларов у нас фиксируются по всем требованиям международного права. Мы, как государство, будем бороться за компенсации до последней гривны, в частности по портовой инфраструктуре", - резюмировал первый заместитель министра агрополитики.