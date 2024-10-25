ЕС готовит усиление санкций против России на случай победы Трампа на выборах

Европейские дипломаты готовятся поддержать санкции против России, ожидая, что возвращение бывшего президента США Дональда Трампа может подорвать усилия по изоляции Москвы.

Об этом сообщает Reuters.

Переговоры между официальными лицами и посланниками ЕС сосредоточены на нескольких инициативах, направленных на то, чтобы обеспечить сохранение европейских санкций на более длительный срок, усиливая их путем более жесткого соблюдения, даже если Вашингтон изменит курс.

Возможные шаги включают "всеобъемлющие" положения для выявления и остановки подозрительных грузов, направляющихся в Россию, а также более широкие ограничения на транспортировку нефти.

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Это положение позволило бы таможенникам задерживать грузы, если пункт назначения кажется нелогичным, например, пересечение границы с Россией, чтобы добраться до стран Центральной Азии.

Также обсуждается изменение требования, согласно которому замораживание активов российского центрального банка, крупнейшая западная санкция против Москвы, должно возобновляться европейскими столицами каждые шесть месяцев.

Любое смягчение со стороны Вашингтона поставит Европу в затруднительное положение, поскольку именно Соединенные Штаты, имея широкие полномочия наказывать нарушителей санкций во всем мире, прежде всего следят за соблюдением правил.

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Европейский Союз сейчас пытается найти собственные средства для усиления правоприменения и ужесточения ограничений в отношении России.

Несколько стран также обсуждают ограничения "неправильной маркировки" товаров, предназначенных для России, и стремятся к более точным описаниям. Страны Балтии, граничащие с Россией, уже давно жалуются на то, что экспортеры используют таможенные коды ЕС.

Ожидается, что в санкционный список ЕС будет добавлено не менее 45 кораблей, поскольку западные союзники стремятся ужесточить ограничение цены на российскую нефть, установленное "Большой семеркой".

ЕС также хочет расширить использование "положения об отсутствии России" в следующем раунде санкций.

Это обяжет дочерние компании компаний ЕС в третьих странах запретить реэкспорт определенных товаров в Россию, в том числе имеющих двойное использование в военных целях, а также боеприпасов и огнестрельного оружия.

Несколько стран, а также Европейская комиссия намерены еще больше ограничить импорт других энергоносителей из России, в том числе импорт сжиженного природного газа (СПГ), который увеличился в последние месяцы.

Напомним:

Потоки сжиженного природного газа выросли, несмотря на попытки ЕС наложить санкции на Москву и ослабить ее экономику.

ЕС определил новое приоритетное направление санкций - финансовые учреждения, поддерживающие поставки военной продукции в РФ.