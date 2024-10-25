"Начинает дышать": страны-партнеры заинтересовались рынком разминирования агроземель через "Прозорро"

Украине удалось первой в мире запустить пилотный рынок разминирования земель сельскохозяйственного назначения через аукционы "Прозорро", интерес к нему проявили партнеры, и теперь стоит задача привлечь их к финансированию этого рынка для его расширения и замены бюджетного финансирования.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас это интересует партнеров, потому что они могут с конкретикой понять, что эти ресурсы были использованы через систему "Прозорро" и пошли все на поля, мы знаем конкретный результат использования этих денег", - сказал он.

Безкаравайный уточнил, что пока рано говорить о конкретных результатах переговоров с партнерами о финансировании, поскольку фактически программа заработала только полтора месяца назад.

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"До этого мы ее три раза переписывали, потому что это стартап, который мы попробовали, не поехал. И вот он только начинает дышать: мы провели первые 20 тендеров... Поэтому начинаем показывать этот алгоритм партнерам уже сейчас, и они им интересуются. Потому что раньше нам даже не было, что показать и объяснить, как мы хотим это реализовать, поэтому на это невозможно было привлечь деньги", - пояснил заместитель министра.

По его словам, в государственном бюджете на 2025 год заложен 1 млрд грн на программу компенсаций за разминирование земель сельскохозяйственного назначения по сравнению с 3 млрд грн в госбюджете-2024.

"Для нас крайне важно сохранить именно программу, потому что инструмент заработал, и дальше нам его надо развивать. Впрочем, остается задача наполнить этот инструмент деньгами не только налогоплательщиков, но и партнеров", - подчеркнул Безкаравайный.

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Он отметил, что развитию программы поможет объявленный на конференции в Лозанне проект определения приоритетов гуманитарного разминирования с привлечением компании Palantir и финансированием Швейцарии и Великобритании.

По его словам, сейчас отбор участков для участия в программе компенсации происходит в формате живой очереди, уже подано 160 заявок от фермеров, и в процессе верификации каждой этой заявки Государственной налоговой службой, Министерством обороны на предмет загрязнения - всего четыре критерия верификации - она становится "зеленой", ее готовят и выставляют на торги.

Напомним:

Страны-партнеры объявили о дополнительных обязательствах в поддержку гуманитарного разминирования на сумму почти 70 млн долл.