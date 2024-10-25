АРМА будет продавать земли и горнолыжные станции на Закарпатье за миллиард

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) будет продавать 494 земельных участка и две станции горнолыжного подъемника.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Земельные участки расположены в Закарпатской области на территории Воловецкой ОТГ Мукачевского района, Корецковской ОТГ и Пилипецкой ОТГ Хустского района, с. Гукливый и пгт.

Общая площадь земли, которая выставляется АРМА к реализации, составляет 460 га.

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Напомним:

Этот актив оценили на общую стоимость 1,06 млрд грн.

В дальнейшем актив будет разбит на лоты и опубликован организатором торгов ООО "Полонекс" на электронной площадке "Прозорро.Продажи".

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