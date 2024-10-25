Все разделы
Укр / Рус

АРМА будет продавать земли и горнолыжные станции на Закарпатье за миллиард

Пятница, 25 октября 2024, 12:13 - Виктор Волокита

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) будет продавать 494 земельных участка и две станции горнолыжного подъемника.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Земельные участки расположены в Закарпатской области на территории Воловецкой ОТГ Мукачевского района, Корецковской ОТГ и Пилипецкой ОТГ Хустского района, с. Гукливый и пгт. 

Общая площадь земли, которая выставляется АРМА к реализации, составляет 460 га.

Реклама:

Напомним:

Этот актив оценили на общую стоимость 1,06 млрд грн.

В дальнейшем актив будет разбит на лоты и опубликован организатором торгов ООО "Полонекс" на электронной площадке "Прозорро.Продажи". 

Реклама:
АРМА
Реклама:
Материалы по теме
Для АРМА оценили картины Медведчука: самая дорогая стоит 400 тысяч 25 октября 2024, 11:16
АРМА продало партию средств для защиты растений на несколько миллионов 23 октября 2024, 14:20
Почему следует создать госпредприятие по менеджменту арестованными активами 22 октября 2024, 14:09
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте