АРМА будет продавать земли и горнолыжные станции на Закарпатье за миллиард
Пятница, 25 октября 2024, 12:13 -
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) будет продавать 494 земельных участка и две станции горнолыжного подъемника.
Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
Земельные участки расположены в Закарпатской области на территории Воловецкой ОТГ Мукачевского района, Корецковской ОТГ и Пилипецкой ОТГ Хустского района, с. Гукливый и пгт.
Общая площадь земли, которая выставляется АРМА к реализации, составляет 460 га.
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Напомним:
Этот актив оценили на общую стоимость 1,06 млрд грн.
В дальнейшем актив будет разбит на лоты и опубликован организатором торгов ООО "Полонекс" на электронной площадке "Прозорро.Продажи".
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