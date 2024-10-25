В Украине упала цена на капусту

В Украине на этой неделе цены на белокочанную капусту снизились на 16% из-за избытка продукции на рынке, особенно тех сортов, которые пригодны для длительного хранения.

Об этом сообщает EastFruit.

"Цены на белокочанную капусту озвучиваются производителями в пределах от 15 до 23 грн/кг (0,36-0,56 долл./кг), что в среднем на 16% дешевле, чем в конце прошлой недели. Широкий ценовой диапазон в этом сегменте участники рынка объясняют различными качественными характеристиками предлагаемых овощей", - говорится в сообщении.

Реклама:

Аналитики проекта отмечают, что большинство хозяйств продолжают активные уборочные работы, в результате чего предложение на рынке растет. В то же время спрос на эту продукцию остается крайне низким.

В частности, оптовые компании и розничные сети покупают исключительно мелким оптом, из-за короткого срока реализации, поскольку большинство фермеров продают капусту низкого качества.

Сейчас цены на белокочанную капусту в Украине в среднем в 2,9 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Реклама:

Участники рынка прогнозируют дальнейшее снижение цены, ведь многие хозяйства, благодаря улучшению погодных условий, активно собирают урожай.

Напомним:

В Украине цены на картофель почти втрое выше прошлогодних, хотя традиционно в течение первого осеннего месяца они не повышались, поскольку продолжается активная уборка урожая.