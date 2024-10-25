Сети фастфуда США избавляются от лука после серии отравлений в McDonald's

Сети фастфуда США начали изымать свежий лук из своих блюд после того, как этот овощ был назван вероятным источником вспышки кишечной палочки в ресторанах McDonald's, в результате которой заболели 49 человек, один человек умер.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Restaurant Brands International, материнская компания конкурента McDonald's - Burger King, а также Yum Brands заявили, что убирают свежий лук из меню. Примерно 5% ресторанов Burger King изъяли лук из блюд, сообщил представитель Burger King.

McDonald's в четверг сообщил, что поставщиком нарезанного лука была компания Taylor Farms, и этот лук уже изъяли из ресторанов. Компания отозвала несколько партий желтого лука, произведенного на предприятии в Колорадо, как указано в сообщении об отзыве в среду от US Foods, одного из крупнейших поставщиков продуктов питания в США.

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Около 5% ресторанов Burger King также получают поставки от Taylor Farms, но представитель компании отметил, что Burger King еще не получил никаких сообщений от органов здравоохранения и никаких случаев заболевания в их сети не было зафиксировано. Yum, управляющая сетями KFC, Pizza Hut и Taco Bell, заявила, что изымает лук "из излишней осторожности".

В четверг также Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) подтвердило, что Taylor Farms является поставщиком для пострадавших ресторанов McDonald's и что компания начала добровольный отзыв.

"Желтый лук был продан другим клиентам сферы общественного питания. Клиенты, которые получили отозванный лук, были непосредственно проинформированы об отзыве", - заявил представитель FDA для Reuters.

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Дистрибьюторы продуктов питания, такие как US Foods и Sysco Corp, также уведомили клиентов об отзыве.

"Sysco уведомила своих клиентов и ограниченное количество наших заведений об инструкциях по отзыву желтого лука, инициированного поставщиком", - сказал представитель компании.

Американский регулятор здравоохранения добавил, что работает с федеральными и региональными партнерами и привлеченными компаниями, чтобы выяснить, является ли именно лук источником этой вспышки.

Министерство сельского хозяйства США поздно вечером в среду заявило, что именно свежий лук является вероятным источником вспышки.

Напомним:

Акции McDonaldʼs упали почти на 7% после того, как вспышка кишечной палочки, связанная с бургерами Роял Чизбургер сети ресторанов, вызвала смерть одного человека и заболевание 49 человек в США.