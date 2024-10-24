Европарламент призвал ЕС положить конец зависимости от газа Азербайджана

Европейский парламент принял резолюцию, посвященную ситуации в Азербайджане, в которой призвал ЕС положить конец зависимости от азербайджанского газа.

Об этом говорится на сайте Европарламента.

Ссылаясь на постоянные нарушения прав человека в Азербайджане и опасения, что увеличенные поставки газа из Азербайджана в ЕС могут быть смешаны с газом РФ, депутаты Европарламента призывают ЕС положить конец зависимости от газа Азербайджана.

Они также просят Европейскую комиссию приостановить Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере между ЕС и Азербайджаном, подписанный в 2022 году.

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Кроме того, резолюция отмечает, что любое будущее соглашение о партнерстве между ЕС и Азербайджаном должно быть обусловлено: Баку должен освободить политических заключенных, провести правовые реформы, улучшить общее состояние с правами человека в стране, а также продемонстрировать настоящую готовность к участию в мирных переговорах с соседней Арменией после наступления Азербайджана на Нагорный Карабах в 2023 году.