На "Укрэнерго" подали в суд за задолженность миллиардов госпредприятию – ЗМИ

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" подало иск к "Укрэнерго" на 6,5 миллиарда гривен из-за задолженности за услуги для возобновляемой энергетики.

Об этом сообщает издание ExPro.

Отмечается, что принял заявление и открыл производство хозяйственный суд Киева.

Суть иска заключается в требовании выплатить долг за периоды сентябрь-ноябрь 2022 года, март-июнь и октябрь-ноябрь 2023 года, что составляет 5,8 миллиарда гривен. К этому также добавляется 284,9 миллиона гривен в виде 3% годовых и 418,8 миллиона гривен инфляционных потерь.

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По данным ExPro, "Укрэнерго" в целом задолжало за услуги для возобновляемых источников энергии 28,44 миллиарда гривен.

Напомним:

По итогам 2023 года НЭК "Укрэнерго" погасила 24 миллиарда грн долгов перед участниками энергорынка.

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