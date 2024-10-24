БЭБ продолжает "зачищать" Киевскую область от нелегальных АЗС: демонтировали 2 модульные станции

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины обнаружили нелегальную АЗС в Крюковщине Киевской области, на которой продавали незаконно изготовленное топливо.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Детективы БЭБ провели обыски и зафиксировали нарушения требований законодательства Украины. В частности станция работала без лицензии на розничную торговлю топливом, сертификатов качества на топливо и документов о его происхождении.

Также на АЗС отсутствовали регистраторы расчетных операций.

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Детективы Бюро изъяли более 6 тонн контрафактного дизеля и бензина, бензовоз с цистерной, который именно отгружал топливо на нелегальной АЗС, 2 модульные станции для заправки автомобилей бензином, дизельным топливом и сжиженным газом.

Напомним:

22 октября БЭБ сообщило, что обнаружили и пресекли незаконную деятельность трех АЗС в Киевской области (в Боярке, Вишневом и Ворзеле), которые продавали контрафактное топливо.

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