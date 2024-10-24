Полиция ликвидировала масштабный подпольный спиртзавод в мясокомбинате

В Кропивницком Нацполиция ликвидировала масштабный подпольный спиртовой завод, который производил до 20 000 литров алкоголя в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Завод работал на территории бывшего мясокомбината, который не функционировал более 10 лет. Изготовленный спирт поставлялся в подпольные цеха для производства алкоголя.

По предварительным данным, организаторы получали до 15 миллионов гривен прибыли ежемесячно, уклоняясь от уплаты налогов, что, якобы, нанесло бюджету ущерб на 40 миллионов гривен.

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Для транспортировки спирта использовали грузовики с переоборудованными прицепами, которые вмещали по 15 000 литров.

Правоохранители изъяли более 50 000 литров спирта, грузовики и часть оборудования.

Под руководством Офиса Генерального прокурора продолжается установление всех лиц, причастных к незаконной деятельности.

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