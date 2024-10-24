Полиция ликвидировала масштабный подпольный спиртзавод в мясокомбинате
В Кропивницком Нацполиция ликвидировала масштабный подпольный спиртовой завод, который производил до 20 000 литров алкоголя в сутки.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Завод работал на территории бывшего мясокомбината, который не функционировал более 10 лет. Изготовленный спирт поставлялся в подпольные цеха для производства алкоголя.
По предварительным данным, организаторы получали до 15 миллионов гривен прибыли ежемесячно, уклоняясь от уплаты налогов, что, якобы, нанесло бюджету ущерб на 40 миллионов гривен.
Для транспортировки спирта использовали грузовики с переоборудованными прицепами, которые вмещали по 15 000 литров.
Правоохранители изъяли более 50 000 литров спирта, грузовики и часть оборудования.
Под руководством Офиса Генерального прокурора продолжается установление всех лиц, причастных к незаконной деятельности.