В ЕС обсуждают повышение пошлин на товары агросектора из России и Беларуси

Европейский Союз обсуждает расширение заградительных пошлин на аграрные и продовольственные товары, а также удобрения из России и Беларуси.

Об этом сообщает Bloomberg.

Несколько государств-членов, которые стремятся ограничить доходы Кремля, призывают блок ввести масштабные пошлины на импорт аграрной и рыбной продукции из России и Беларуси в ЕС в дополнение к более высоким пошлинам на зерновые продукты, установленных ранее в этом году.

Другие же призывают к осторожности, попросив сначала оценить влияние любых мер на европейский импорт и цены на продовольствие.

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Сообщается, что торговые ограничения не всегда требуют поддержки всех государств-членов, в отличие от санкций.

ЕС все еще анализирует, на какие товары он может ориентироваться. Любой шаг в отношении удобрений, вероятно, будет приветствоваться европейской отраслью.

Россия является крупнейшим в мире экспортером удобрений с долей рынка 18%. Хотя отрасль не находится под санкциями, она была вынуждена сократить экспорт в связи с российским вторжением в Украину в 2022 году из-за проблем с логистикой и платежами.

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С тех пор экспорт восстановился, и в этом году ожидается достижение рекордного уровня 2021 года.

Однако, отмечается, что сроки введения новых пошлин пока не понятны, учитывая юридические и политические препятствия.

Напомним:

Производство пшеницы в России сокращается уже третий год подряд после того, как недостаток дождей привел к задержке посевов у крупнейшего мирового экспортера.

Урожай пшеницы в России, по прогнозам, будет более чем на 10% ниже, чем предполагалось ранее, из-за заморозков.

Примерно треть импорта удобрения карбамида в ЕС поступает из РФ, а прошлогодние объемы были почти рекордными.