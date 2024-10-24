Американцы доверяют больше Трампу в вопросах экономики, чем Харрис – FT

Дональд Трамп опередил Камалу Харрис как кандидата, которому американцы больше доверяют в вопросах экономики.

Об этом говорится в новом опросе Financial Times.

Финальный ежемесячный опрос показал, что 44% зарегистрированных избирателей больше доверяют Трампу в решении экономических вопросов, по сравнению с 43% для Харрис.

Эти результаты, появившиеся менее чем за две недели до выборов, впервые показали преимущество Трампа над Харрис в этом вопросе в опросе FT-Michigan Ross.

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Опрос также выявил большее преимущество Трампа в вопросе, какой кандидат сделает избирателей более финансово обеспеченными. 45% выбрали бывшего республиканского президента - на 5 пунктов больше, чем в предыдущем месяце, по сравнению с 37% для Харрис, вице-президента-демократа.

Результаты свидетельствуют, что экономическая программа Харрис потеряла импульс на последнем этапе все более напряженной гонки с Трампом. Трекер опросов FT показывает, что кандидаты находятся практически на равных в ключевых штатах, которые решат результаты выборов.

Эрик Гордон, профессор Школы бизнеса Росса, отметил, что экономические предложения Харрис вызвали "столько же разочарования, сколько и энтузиазма".

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"Если она собирается выиграть выборы, ей придется побеждать в других вопросах", - добавил он.

Нежелание избирателей отдать должное Харрис и президенту Джо Байдену за сильный экономический рост и низкий уровень безработицы стало постоянной тенденцией в опросах FT-Michigan Ross с первого исследования в ноябре 2023 года.

Харрис ненадолго опередила Трампа в экономических вопросах после того, как заменила Байдена в избирательном списке демократов этим летом, но это преимущество исчезло.

Менее чем за две недели до дня выборов, которые состоятся 5 ноября, опрос подчеркивает серьезную проблему для Харрис. Исследования стабильно показывали, что избиратели считают "экономические вопросы, такие как рабочие места и стоимость жизни", важнейшими при определении, за кого голосовать на пост президента.

Хотя Харрис имеет лучшие результаты в экономических вопросах, чем Байден, когда он был кандидатом от демократов, партия все еще испытывает трудности с убеждением избирателей, что они являются надежными руководителями экономики.

На вопрос, стали ли они финансово обеспеченными во времена президентства Трампа или Байдена, 51% ответили, что во времена Трампа им было "намного" или "несколько" лучше. Только 28% сказали, что им стало лучше при Байдене.

Избиратели до сих пор недовольны высокой стоимостью жизни, вызванной скачком инфляции в 2022 году, который оставил высокие цены и продолжает негативно влиять на потребительские настроения.