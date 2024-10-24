ПФУ дополнительно тратит на повышении через суд пенсии более 66 миллиардов - Счетная палата

В Украине на выплату повышенных благодаря решениям судов пенсий военнослужащими силовых структур "чернобыльцам" Пенсионный фонд дополнительно тратит 66,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщила председатель Счетной палаты Ольга Песчанская по результатам аудита работы Пенсионного фонда.

По ее информации, существуют законодательные пробелы, создающие условия для получения пенсий в повышенных размерах.

Кроме того, перечень зон радиоактивного загрязнения давно устарели, а случаи регистрации до 30 пенсионеров по одному адресу на этих территориях не являются единичными.

Реклама:

Счетная палата выявила более 800 тыс. пенсионеров, которые получали пенсии на временно оккупированных РФ территориях и на территориях активных боевых действий более 2,5 лет без физической идентификации.

На выплату пенсий этим гражданам было потрачено 7,7 % всех годовых расходов на выплату пенсий в 2024 году.

Кроме того, как установили аудиторы Счетной палаты, около 4 млрд грн в год потрачено на выплату пенсий лицам с инвалидностью, которым было отсрочено прохождение повторного осмотра МСЭК во время военного положения.

Реклама:

Напомним:

Счетная палата провела аудит ПФУ и подтвердила, что в условиях войны и ограниченных ресурсов правительству удалось обеспечить стабильность работы пенсионной системы.

Обеспечение устойчивости пенсионной системы стало возможным благодаря средствам Проекта РЕАСЕ, в частности, и правительства США, которые позволили возместить почти половину расходов на выплату всех пенсий и в полном объеме возместить обязательства государственного бюджета перед ПФУ ($12,7 млрд).