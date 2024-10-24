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Астрономическая сумма поможет Украине выполнить Нацплан по энергетике и климату

Четверг, 24 октября 2024, 13:44 - Виктор Волокита

Национального плана по энергетике и климату и обеспечения "зеленого перехода" экономики Украине в ближайшие 10 лет понадобится 140 миллиардов евро.

Об этом заявил первый заместитель министра экономики Алексей Соболев, передает Укринформ.

Чиновник напомнил, что Национальный план по энергетике и климату до 2030 года предусматривает более 100 различных политик, воплощение которых координирует Минэкономики. 

При этом уже сейчас одним из условий получения средств от международных партнеров - в частности в рамках программы Ukraine Facility - является соответствие проектов, претендующих на финансирование, положениям Нацплана. 

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Сейчас идет первый раунд сбора предложений по различным программам финансирования почти на 9 миллиардов евро.

"Наша задача - чтобы эти деньги как можно скорее оказались в Украине, в руках украинского бизнеса, который на них что-то будет строить", - пояснил Соболев.

Что касается самого Национального плана, то для его выполнения в течение следующих 10 лет Украине, по словам чиновника, потребуется 140 миллиардов евро.

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"Сейчас эта сумма кажется астрономической. И понятно, что такие средства не появятся, если не работать над их получением, над формированием коалиции стран, которым небезразлично, которые готовы помогать нам в воплощении плана. Действует группа высокого уровня с участием государств "Большой семерки" и ряда международных финансовых организаций, в рамках которой работаем над тем, чтобы национальные правительства нарабатывали в своих странах механизмы присоединения к такому финансированию", - рассказал первый заместитель главы Минэкономики.

Напомним:

Украина рискует не получить деньги от ЕС по плану Ukraine Facility в 2024 году, если Верховная Рада не примет нужный законопроект до конца октября.

Минэкономики
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