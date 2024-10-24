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Украина собрала лучший урожай гороха за последние три года: причина

Четверг, 24 октября 2024, 13:23 - Алексей Артемчук
 
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В 2024 году Украина собрала самый большой урожай гороха за последние три года в основном вследствие увеличения посевных площадей.

Об этом сообщает УкрАгроКонсалт.

В Украине горох собрали на площади в 212 000 га, что на 40% больше, чем в 2023 году. Намолочено было 465 000 тонн со средней урожайностью в 2,19 тонн/га.

Больше всего гороха собрали в таких областях: Одесской (147 000 тонн), Николаевской (76 000 тонн), Кировоградской (37 000 тонн) и Харьковской (29 000 тонн).

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По словам фермеров, урожайность очень зависит от дождей в конце апреля и мая. Также они отмечают, что горох в севообороте оставляет после себя азот и дает значительную прибавку в урожайности на следующие культуры.

В 2023-24 маркетинговом году основными импортерами украинского гороха были: Турция - 27% от общего экспорта, Италия - 13%, Бангладеш -12%, Индия - 9% и Малайзия - 6%.

В то же время цены на горох в этом сезоне достаточно высокие. Одной из причин этого является отмена 50% пошлин на горох со стороны Индии, действие которой сначала заканчивалась весной, но потом была трижды продлена до конца календарного года.

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агросектор аграрии
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