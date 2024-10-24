Из-за обстрелов повреждены железнодорожные пути между Николаевом и Херсоном: УЗ привлекла автобусы

Из-за вражеских обстрелов повреждены железнодорожные пути на участке между Николаевом и Херсоном.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Как говорится в сообщении, поезда сообщением в Херсон будут останавливаться в Николаеве. Доставка пассажиров в Херсон будет осуществляться автобусами.

"Всех пассажиров, которые направлялись в Херсон и вынужденно остановились в Николаеве из-за вражеского обстрела инфраструктуры, железнодорожники вместе с Херсонской ОГА успешно пересадили в автобусы в Николаеве и доставили в город", - рассказали в „Укрзализныце".

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В пресс-службе также отметили, что железнодорожные ремонтные бригады уже выехали на восстановительные работы.

"К обратному рейсу планируем восстановить железнодорожное сообщение", - добавили в „Укрзализныце".