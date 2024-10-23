Совет ЕС запустил процедуру утверждения кредита Украине за счет росактивов

Совет ЕС запустил письменную процедуру утверждения предоставления Украине кредита в рамках инициативы G7 "Чрезвычайные кредиты для ускорения доходов Украины" (ERA), которая предусматривает выделение до $50 млрд с последующим погашением доходами от обездвиженных российских активов.

Об этом сообщили в Совете ЕС, передает "Интерфакс-Украина".

Крайний срок для ответа государствами-членами установлен в четверг, 24 октября.

Дипломатический источник добавил, что в ЕС получают "окончательные сигналы" о том, что распределение $50 млрд среди G7 может быть таким: США и ЕС - по $20 млрд, а оставшиеся $10 млрд - среди Великобритании, Канады и Японии.

Реклама:

По его словам, эта информация является предварительной и должна быть подтверждена заявлением G7.

Накануне глава американского Минфина Джанет Йеллен сообщила, что США очень близки к завершению согласования американской части этого кредита.

"Мы уже на 99% готовы", - уточнила она.

Реклама:

По ее словам, США все еще ждут гарантий от Евросоюза о введении более долгосрочного режима санкций для обеспечения того, чтобы прибыль от активов РФ оставалась доступной. Сейчас режим санкций ЕС требует единогласного продления каждые полгода, и его увеличение до трех лет блокирует Венгрия.

По словам министра финансов Германии Кристиана Линднера, при таком финансировании со стороны США поддержка со стороны Европейского Союза составит "примерно 18 млрд евро", что эквивалентно примерно $20 млрд, хотя для подстраховки ЕС пока финализирует возможность выделения кредита в рамках ERA в размере до EUR35 млрд.

Великобритания 22 октября уже заявила, что предоставляет Украине военный кредит на GBP2,26 млрд (почти $3 млрд по текущему курсу) для закупки необходимого военного оборудования в рамках ERA.

Канада еще в июне, сразу после решения G7 об инициативе ERA, анонсировала выделение в ее рамках CAD5 млрд ($3,6 млрд по текущему курсу).

МВФ в обновленной по итогам пятого пересмотра программе расширенного финансирования EFF отметил, что в случае завершения войны в конце 2025 года Украине из указанных $50 млрд для поддержки бюджета понадобится $33,1 млрд: в следующем году - $19,1 млрд, в 2026 году - $9,2 млрд и в 2027 году - $4,9 млрд.

В случае негативного сценария продолжения войны к середине 2026 года бюджету Украины для покрытия дефицита нужны будут все $50 млрд.

Напомним:

Совет Европейского Союза в среду, 23 октября, окончательно одобрил механизм выделения Украине кредита в размере до 35 миллиардов евро за счет налогов со сверхприбылей от замороженных российских активов.