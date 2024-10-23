Первые два банка присоединились к компенсации покупки украинской техники и оборудования
Министерство экономики подписало первые меморандумы с банками по программе частичной компенсации стоимости техники и оборудования украинского производства. Первыми партнерами стали Sky Bank и "Банк Восток".
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
"Это означает, что вскоре покупатели украинской техники и оборудования уже смогут подавать заявки на компенсацию через эти финучреждения. До конца недели ожидаем подписания меморандумов еще с несколькими банками", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Какова роль уполномоченных банков в программе?
Через уполномоченные банки происходит выплата компенсации за приобретенную технику. Как это работает:
Банки принимают заявки от покупателей, проверяют документы, подтверждающие покупку;
Передают списки заявителей в Минэкономики для проверки;
Открывают счета, на которые Минэкономики перечисляет средства;
Перечисляют компенсации на счета покупателей.
Напомним:
Министерство экономики утвердило первый перечень техники и оборудования отечественного производства, покупателям которых государство будет возвращать 15%. В него вошла продукция девяти украинских производителей.