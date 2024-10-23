Литва разрывает соглашение с Россией о торговом мореплавании

Кабинет министров Литвы поддержал предложение о денонсации соглашений с Россией по торговому мореплаванию.

Об этом сообщает литовская газета Kauno diena.

После одобрения этой инициативы правительством, у президента попросят подать этот вопрос в Сейм для денонсации соглашения.

Министерство транспорта объясняет, что соглашение было подписано в 1993 году и регулирует отношения в сфере морского транспорта. Оно включает правила перевозки грузов, сотрудничество между судоходными компаниями и связанными организациями, выполнение таможенных и других формальностей в портах, разрешение членам экипажа выходить на берег без визы, а также другие аспекты мореплавания.

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По словам министерства, положения этого соглашения больше не являются актуальными для Литвы. Кроме того, денонсация предлагается из-за агрессии России против Украины и грубого нарушения международного права со стороны Кремля, что привело к полному прекращению сотрудничества с российским режимом.

В проекте отмечается, что соглашение потеряло актуальность, поскольку Литва является членом Международной морской организации и Международной организации труда, а также присоединилась к региональным соглашениям.

Конвенции этих организаций, которые Литва ратифицировала, гарантируют права моряков на выход на берег без визы, безопасные условия труда и жизни на судах, справедливые условия трудоустройства, доступ к здравоохранению и социальным гарантиям.

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Также эти соглашения регулируют различные сферы международного судоходства, включая безопасную эксплуатацию судов, предотвращение загрязнения с судов, защиту судов и условия труда и проживания моряков на борту.