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В РФ заявили о готовности конкурировать с Boeing и Airbus, как "в советское время"

Среда, 23 октября 2024, 16:37 - Артур Крыжный

Российский авиапром готов конкурировать с Boeing и Airbus, как это было "еще в советское время".

Об этом заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, пишет The Moscow Times.

По его словам, в перспективе заводы, принадлежащие "Ростеху", смогут производить в год до 72 самолетов МС-21, которые должны заменить российским авиакомпаниям иностранные лайнеры.

Ранее, "Ростех" постоянно срывал начало серийного производства этого типа самолетов.

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Перед началом большой войны в Украине авиапарк российских перевозчиков насчитывал 850 самолетов. Заменить иностранный флот планировалось российскими самолетами.

Сейчас Россия планирует увеличить объемы выпуска гражданских лайнеров до рекордного с советских времен уровня - 120 единиц в год до 2026 года, 200 в год - до 2028-го и более 230 в год - в 2030-м.

Справка. "Ростех" - российская государственная корпорация, созданная в конце 2007 года для разработки, производства и экспорта технологической промышленной продукции гражданского и военного назначения.

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Россия авиапром
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