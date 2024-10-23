Минобороны планирует увеличить поставки фермерской продукции для ВСУ

Министерство обороны Украины с 2025 года планирует увеличить закупки фермерской продукции для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что это стало возможным после того, как Министерство обороны Украины увеличило сроки их закупки. Соответствующие изменения зафиксированы в обновленных "Периодах поставки и упаковки продуктов по Каталогу продуктов питания".

"Адаптируем наши закупочные процессы под условия войны. Новые требования к закупке свежей фермерской продукции позволят поставлять в армию качественную и здоровую пищу", - подчеркнул заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Реклама:

Ожидается, что закупочное агентство Минобороны ДОТ начнет использовать обновленные правила с начала 2025 года.

Напомним:

"Государственный оператор тыла" Министерства обороны прекратил работу с поставщиком „Трейд Гранит Инвест" в Донецкой области и применил к нему оперативно-хозяйственные санкции, запретив участвовать в тендерах ДОТ в течение 12 месяцев.

Реклама: