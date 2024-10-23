Все разделы
Укр / Рус

Закрытие банковских отделений: какие банки сократили больше всего точек в 2024 году

Среда, 23 октября 2024, 16:44 - Алексей Артемчук

За девять месяцев 2024 года в Украине было закрыто 85 банковских отделений.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Ощадбанк, у которого наибольшее количество отделений, уменьшил их количество на 20, до 1163. Также значительное сокращение произошло в ПриватБанке, который закрыл 18 отделений, уменьшив их количество до 1113.

Среди других банков, которые закрыли свои отделения, стоит отметить ТАСкомбанк (-25 отделений) и Креди Агриколь Банк (-8). Однако не все банки сокращали свою сеть. Например, А-Банк открыл 12 новых отделений, увеличив свое присутствие до 159 отделений.

Реклама:

Всего по состоянию на 1 октября 2024 года в Украине работают 5053 отделения банков, что на 85 меньше, чем в начале года.

банки Украина
Реклама:
Материалы по теме
В России могут начаться проблемы с оплатой картами Visa и Mastercard - росСМИ 22 октября 2024, 10:53
Ночью 20 октября в ПриватБанке будут проводить технические работы 19 октября 2024, 15:59
Украинский бизнес за границей: как открыть счет в иностранном банке 18 октября 2024, 14:12
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте