Закрытие банковских отделений: какие банки сократили больше всего точек в 2024 году
Среда, 23 октября 2024, 16:44 -
За девять месяцев 2024 года в Украине было закрыто 85 банковских отделений.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Ощадбанк, у которого наибольшее количество отделений, уменьшил их количество на 20, до 1163. Также значительное сокращение произошло в ПриватБанке, который закрыл 18 отделений, уменьшив их количество до 1113.
Среди других банков, которые закрыли свои отделения, стоит отметить ТАСкомбанк (-25 отделений) и Креди Агриколь Банк (-8). Однако не все банки сокращали свою сеть. Например, А-Банк открыл 12 новых отделений, увеличив свое присутствие до 159 отделений.
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Всего по состоянию на 1 октября 2024 года в Украине работают 5053 отделения банков, что на 85 меньше, чем в начале года.
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