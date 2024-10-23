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Украина рискует не получить миллиарды евро от ЕС в 2024 году – нардеп

Среда, 23 октября 2024, 15:54 - Артур Крыжный

Украина рискует не получить деньги от ЕС по плану Ukraine Facility в 2024 году, если Верховная Рада не примет нужный законопроект до конца октября.

Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета ВР Ярослав Железняк.

"Если до конца октября не принять законопроект о сделках со следствием #12039 - деньги от ЕС в этом году не получим. А это 4 млрд евро, которые перейдут на следующий уже год", - сообщил он.

По словам нардепа, на принятие этого законопроекта остается 3 пленарных дня.

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Напомним:

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства, который приближает украинское законодательство к европейским стандартам.

19 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №10143 о внесении изменений в Кодекс Украины о введении процедур превентивной реструктуризации.

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Ukraine Facility - программа поддержки Украины от ЕС объемом 50 млрд евро будет действовать с 2024 до 2027 года.

ЕС
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