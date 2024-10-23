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Укр / Рус

Фонд гарантирования выплатил вкладчикам банков 100 миллиардов возмещения

Среда, 23 октября 2024, 15:34 - Виктор Волокита

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 2012 года по 1 октября 2024 года выплатил вкладчикам банков, переданных в управление Фонда, гарантированное возмещение на общую сумму более 100 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"С принятием в 2012 году обновленного законодательства система гарантирования вкладов в Украине претерпела важные изменения. В частности, Фонд получил полномочия вывода банков с рынка. Кроме того, сократился срок начала выплат с трех месяцев до 20 рабочих дней. 

В разы выросла гарантированная сумма возмещения, а на время действия военного положения и три месяца после выплачивается 100% гарантированных вкладов. Также с началом вторжения внедрили систему онлайн-выплат через банки-агенты и услугу "Возврат вкладов" в мобильном приложении Дія. ", - объясняет и.о. директора-распорядителя Фонда Ольга Билай.

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В частности, одну из крупнейших выплат Фонд осуществил для вкладчиков ликвидированного "Дельта банка" - более 15 млрд грн.

В октябре 2024 года Фонд выплатил вкладчикам ликвидируемых банков 7,3 млн грн гарантированного возмещения.

В частности, вкладчики АО "Мегабанк" получили 2,3 млн грн, АО "АКБ „Конкорд" - 1,6 млн грн, АО „МР банк" - более 1,0 млн грн, а также более 1,0 млн грн возместили владельцам АО „Банк Форвард".

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Напомним:

Фонд гарантирования продает активы 11 банков на почти 3 миллиарда.

Фонд гарантирования вкладов
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Экономическая правда
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