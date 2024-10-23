"Укрнафта" может получить в управление крупнейшую электростанция Полтавщины

Кабинет министров Украины рекомендовал до 26 октября изучить вопрос передачи корпоративных прав Кременчугской ТЭЦ в управление "Укрнафты" на период действия военного положения.

Об этом свидетельствует соответствующее распоряжении.

Рекомендацию изучить этот вопрос дали Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку до 26 октября.

Отмечается, что это необходимо, чтобы стабильно пройти отопительный сезон.

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Сейчас 100% акций ТЭЦ принадлежат Министерству обороны Украины.

Справка. Кременчугская ТЭЦ была уничтожена ракетным ударом России. Ранее она на четверть удовлетворяла потребности Полтавской области в электроэнергии.

Напомним:

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24 апреля 2022 года Кременчугская ТЭЦ была уничтожена ракетным ударом войск России.

8 июля 2022 года Полтавский областной совет взял под свою ответственность разрушенную Кременчугскую ТЭЦ.

В январе 2023 года на сессии Кременчугского горсовета депутаты обратились к властям по инициированию отчуждения в собственность государства целостного имущественного комплекса обособленного подразделения разрушенной Кременчугской ТЭЦ.

Оказалось, что Кременчугская ТЭЦ имеет 1,3 млрд долга за потребленный газ, который перешел в наследство "Полтаватеплоэнерго".