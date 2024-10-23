АРМА продало партию средств для защиты растений на несколько миллионов

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) продало 23,7 тысячи литров средств для защиты растений через систему "Прозорро.Продажи".

Об этом сообщает руководитель агентства Елена Дума.

Так, согласно сообщению, финальная сумма реализации составила 3,21 млн грн, а стартовой была цена в 2,88 млн грн.

"В дальнейшем эти средства будут направлены на усиление обороноспособности государства путем покупки ОВГЗ", - рассказала Елена Дума.

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Она также напомнила, что сейчас объем арестованных средств в управлении АРМА уже достиг 10,4 млрд гривен, из которых почти 6 миллиардов - направлено на закупку ОВГЗ для поддержки Вооруженных Сил Украины. А решение АРМА по закупке ОВГЗ еще на 2 млрд гривен сейчас рассматривает Кабмин.

Напомним:

Нацагентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) сдало 434 арестованные вагоны российских компаний в управление финансово-промышленной компании "Ресурсгруп". Договор подписали в четверг, 17 октября.

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