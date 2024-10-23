Акції токийского метрополитена подорожали на 45% в первый день выхода на биржу

Токийская подземная железнодорожная сеть привлекла 2,3 млрд долл в результате листинга на бирже, что стало крупнейшим IPO в Японии с 2018 года.

Об этом сообщает Financial Times.

Акции Токийского метрополитена, подземной железнодорожной сети, которая перевозит более 6,5 млн. пассажиров в день через японскую столицу с уровнем пунктуальности и чистоты, которому завидует весь мир, взлетели на 45% в первый день торгов на Токийской фондовой бирже.

Крупнейшее за шесть лет первичное публичное размещение акций в стране открылось в среду на уровне 1630 иен (10,75 долл) за акцию, что на 36% выше цены предложения в 1200 иен, которая была верхней границей прогнозируемого диапазона. Позже цена выросла до 1 768 иен перед закрытием на уровне 1 739 иен, что на 44,9% больше.

Реклама:

Листинг, поддержанный широкой рекламной кампанией на телевидении и усилиями банкиров по продаже от двери до двери, поддержали более 30 брокерских компаний.

Это первое крупное IPO после того, как в 2024 году правительство значительно расширило защищенную налогами программу индивидуальных сбережений, направленную на привлечение миллионов рядовых японцев к фондовому рынку.

Долгожданный листинг, на который было осуществлено значительную подписку и который принес 2,3 млрд долл, является первой приватизацией государственной компании в Японии после IPO компании JR Kyushu, которая привлекла 4 млрд долл в 2016 году, и Почты Японии годом ранее, которая привлекла 11,7 млрд долл.

Реклама:

Эти размещения состоялись, когда индекс Nikkei 225 торговался на уровне около 17 000. С тех пор индекс вырос более чем на 100%, частично благодаря институциональным инвесторам, которые сделали ставку на то, что рост потребительских цен и попытки Банка Японии нормализовать монетарную политику будут побуждать домохозяйства рисковать частью своих сбережений, вкладывая их в высокодоходные инвестиции, такие как акции.

Рыночная капитализация Токийского метрополитена выросла до около 6,7 млрд долл, по сравнению с 4,6 млрд долл по цене IPO, причем половина акций принадлежит правительству Японии и городским властям Токио, а другая половина - правительству Токио.

Напомним:

Tokyo Metro привлечет 2,3 млрд долл во время крупнейшего IPO в Японии за последние шесть лет.