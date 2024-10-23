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Враг атаковал энергообъекты в пяти областях – Минэнерго

Среда, 23 октября 2024, 11:58 - Артур Крыжный

За сутки 22 октября из-за обстрелов и боевых действий были обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В Сумской области в результате атаки дронов обесточивались подстанции и потребители. Сейчас питание восстановлено.

На Днепропетровщине в результате атаки БПЛА по территории подстанции выключалось оборудование, что привело к обесточиванию бытовых потребителей и водоканала. Питание уже восстановили. Также из-за боевых действий повредили воздушную линию.

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В то же время в Николаевской области из-за технологических нарушений обесточивались подстанции, бытовые потребители, а также снижал напряжение энергетический объект.

В Полтавской области в результате технологических нарушений выключались две воздушные линии, что привело к обесточиванию подстанций и бытовых потребителей.

В Черкасской области по технологическим причинам обесточивались подстанция и бытовые потребители в двух областях.

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энергетика
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