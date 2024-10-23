Турция тайно запретила экспорт в Россию военного оборудования США

Турция тайно запретила экспорт в Россию оборудования, связанного с американскими военными, после того, как Вашингтон предупредил Анкару о "последствиях", если она не прекратит торговлю.

Об этом сообщает газета Financial Times.

За последние недели Анкара изменила свою таможенную систему, чтобы заблокировать экспорт более четырех десятков категорий товаров американского происхождения, которые Вашингтон и его западные союзники считают важными для военных усилий Москвы в Украине.

Турецкая электронная таможенная система больше не позволяет экспортерам отправлять в Россию так называемые "военные товары", которые ранее можно было туда транспортировать, сообщил один из источников. Подобные товары, происходящие из ЕС, были заблокированы ранее и остаются под запретом, сказали двое других.

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Ограничения на торговлю, затрагивающие гражданские компоненты, такие как микросхемы и системы дистанционного управления, которые, по словам западных союзников, используются в оружии, не были публично объявлены из-за "политической чувствительности", сказал один из источников.

Скрытый запрет на экспорт в Россию товаров, связанных с военной сферой, является последним знаком того, что Турция отступает от роли жизненной линии против западных санкций, которую она играла в начале войны.

Запрещенные товары взяты из списка из 50 "высокоприоритетных" западных изделий, которые США, Великобритания, ЕС и Япония считают критически важными для импорта России в ее оборонную промышленность.

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Сюда входят передовые электронные компоненты, которые регулярно обнаруживаются в ракетах и беспилотниках, такие, как процессоры и карты памяти, а также станки и другое оборудование, используемое для производства оружия.

Напомним:

Власти Турции не обсуждают возобновление работы в стране российской платежной системы "Мир".